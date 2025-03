Esplosione in un appartamento a Maruggio per una fuga di gas

MARUGGIO: Esplosione in un appartamento a Maruggio, in via Edmondo De Amicis 11 , probabilmente a causa di una fuga di gas. L’incidente si è verificato nella mattina di lunedì 10 marzo, intorno alle 10.00.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale sanitario per mettere in sicurezza l’area. Una donna è rimasta lievemente ustionata.

