Esplosione in palazzina, paura in Via San Vito a Corato: quattro i feriti

Eplosione in pieno centro a Corato. I residenti di Via San Vito hanno vissuto momenti di paura quando una forte deflagrazione ha scosso il quartiere. L’esplosione è avvenuta in un locale situato al piano terra del civico 14. L’episodio ha causato il ferimento di 4 persone residenti nell’immobile, di cui due sono già ricoverate in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni dei Vigili del Fuoco sarebbe stata una bombola di gas ad essere esplosa e ad aver causato l’incendio.

