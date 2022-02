CELLINO SAN MARCO- Paura nella serata di ieri, 16 febbraio, a Cellino San Marco: un grosso petardo artigianale è esploso davanti alla casa di una giovane coppia del posto. Sul luogo sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione.

È accaduto intorno alle 23 quando l’esplosione ha svegliato una donna di 23 anni e il marito di 24, in via Alcide De Gasperi. Al vaglio degli investigatori le immagini del sistema di videosorveglianza della zona. Lo scoppio ha danneggiato lievemente le due auto delle vittime, ma fortunatamente nessun ferito. Indagano i carabinieri per identificare la persona che ha posizionato l’ordigno artigianale.