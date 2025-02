Esplode bombola di gas in un camper, paura nel tarantino

MONTEPARANO (TA) – Una violenta esplosione ha scosso la tranquilla periferia di Monteparano nella notte tra sabato 15 e domenica 16 febbraio. L’incidente si è verificato in Via Guglielmo Marconi, una zona residenziale del comune tarantino, dove un camper parcheggiato su un terreno privato ha preso fuoco a seguito della deflagrazione di una delle tre bombole di gas che aveva a bordo. Le cause che hanno portato all’esplosione sono ancora da accertare.

La violenta esplosione ha causato un forte spavento tra i residenti della zona, ma fortunatamente non ha provocato vittime. Sul posto si sono subito recati i Vigili del Fuoco con numerosi uomini e mezzi. L’area in cui era parcheggiato il camper si trova a breve distanza da un’abitazione privata, la quale è stata lambita dalle fiamme che si sono sviluppate subito dopo la deflagrazione. Nonostante i danni materiali, la prontezza degli interventi ha evitato il peggio.

Nella foto di Francesco Manfuso si nota il rogo dopo l’esplosione



Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente, oltre ai Vigili del Fuoco di Taranto, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, anche i Carabinieri e il personale del 118 ma, fortunatamente, non sono stati registrati feriti né tra i residenti né tra i soccorritori.

Foto dell’intervento dei Vigili del Fuoco di Francesco Manfuso



Sul luogo dell’incidente si è recato anche il sindaco di Monteparano per accertarsi di persona quanto accaduto. La dinamica dell’esplosione resta ancora oggetto di indagine,il camper è stato completamente distrutto, adesso si attende un ulteriore approfondimento per capire le cause precise di quanto accaduto.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author