Esordio vincente per il Taranto: Souare piega lo Spinazzola

RUVO DI PUGLIA – Esordio vincente ma sofferto per il Taranto, che allo stadio Fausto Coppi supera di misura lo Spinazzola. A decidere l’incontro è stato Souare al 71’, su assist di Nicola Russo, entrato pochi minuti prima e subito protagonista.

La partita è stata tutt’altro che semplice per i rossoblù, costretti a soffrire l’intraprendenza dei padroni di casa soprattutto nel primo tempo. Lo Spinazzola ha sfiorato più volte il vantaggio con Carlucci, impreciso davanti a De Simone, mentre il Taranto ha costruito l’unica occasione con Imoh.

Nella ripresa la formazione di Danucci ha rischiato molto, colpita dall’aggressività dei padroni di casa, ma ha trovato il gol decisivo con Souare, abile a sfruttare il suggerimento di Russo e battere Liso. Nel finale i rossoblù hanno anche colpito due traverse con Nicola Russo e Brunetti, sfiorando il raddoppio.

Nonostante le difficoltà e i sei minuti di recupero concessi dall’arbitro Andrea Reali di Foligno, il Taranto ha retto fino al triplice fischio portando a casa tre punti preziosi, frutto di carattere e concretezza.

SPINAZZOLA-TARANTO 0-1 (ore 15.30 – stadio Fausto Coppi di Ruvo di Puglia)

RETI: 71’ Souare (T)

SPINAZZOLA 433: Liso; Zingaro, Lautaro (79’ Di Palma), Ripanto, Losapio; Colonna (84’ Leone), Ricchiuti, Bonanno; Carlucci (74’ Cucumazzo), Di Bari (79’ Cagnetta), D’Onofrio (85’ Colamesta). Panchina: Cristallo, Di Pierro, Morella, Gargano, All. Di Domenico.

TARANTO 352: De Simone; Derosa, Brunetti (86’ Malltezi), Delvino; Souare, Etchegoyen (52’ Konate), Marino (61’ Di Paolantonio), Calabria, Monetti (52’ Terrana); Dammacco (52’ Russo), Imoh. Panchina: Fallani, Torrisi, Magri, Kordic. All. Danucci.

ARBITRO: Andrea Reali (Foligno). Assistenti: Alberto Loconte (Bari) e Francesco Tullo (Bari).

AMMONITI: Etchegoyen (T); Losapio, Ripanto (S)

NOTE: recuperi 1’/6’. Angoli 7-4.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author