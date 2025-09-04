Esordio felice per l’UC Bisceglie, Mola battuto 1-0 al “Ventura”

Buona la prima per l’Unione Calcio Bisceglie, il calcio d’angolo di Talin nel finale consente agli azzurri di stendere la Virtus Mola, 1-0 al “Degli Ulivi” nel posticipo della seconda giornata di Eccellenza pugliese. Esordio felice per i ragazzi di mister Rumma, fermi nel primo turno visto il rinvio al 18 settembre della sfida contro il Taranto, prima sconfitta in stagione per il Mola.

Buoni ritmi in avvio, al 2’ Ramos apre le maglie dorate, Cappellari si propone ma ciabatta la sfera. La risposta del Mola giunge dopo due soli giri di lancette col destro delicato ed insidioso di Altamura che sporca i guantoni di Lullo. Il duello si rinnova al 7’, estremo difensore di casa prodigioso sul numero dieci molese. L’Unione torna a graffiare al 16’, gran verticalizzazione di Ramos, Conteh serve Saani che controlla, però, con un attimo di troppo. L’equilibrio sale in cattedra ma è il solito Altamura a ravvivare la situazione, al 41’ altra traiettoria, da calcio piazzato, ad insidiare Lullo, ancora una volta bravo a respingere.

Botta e risposta in avvio di ripresa, al 53’ azione calibrata dell’Unione Calcio Bisceglie, Colonna sventa il tentativo ravvicinato di Ramos, poi il velenoso contropiede della Virtus Mola: altra giocata prelibata di Altamura, Mosquera in anticipo manda fuori a porta sguarnita la palla del vantaggio. Gara che non offre spunti fino al segmento finale, l’Unione Calcio si accende improvvisamente e lancia un primo inequivocabile segnale: è l’81’ quando Cappellari si distende, confusione in area prima che Ngom possa caricare un bolide messo in corner da Colonna. Proprio dalla bandierina nasce il vantaggio azzurro, Talin col compasso non lascia scampo, il portiere ospite respinge prima che D’Elia possa ribattere in rete, la palla probabilmente era, però, già entrata. Primo gol stagionale per gli uomini di mister Rumma che sfruttano il momento, all’83’ Ramos sfiora infatti il raddoppio con questa parabola. La Virtus Mola perde la bussola e chiude la gara in dieci, all’87’ entrataccia di Amoruso su Cappellari, Rossomando non ha dubbi ed estrae il rosso diretto. I molesi escono dal match, al 90’ Colonna smanaccia la punizione spigolosa di Caputo, al 92’ D’Elia si fa murare da due passi. Al triplice fischio l’Unione Calcio Bisceglie festeggia i primi tre punti della stagione, 1-0 il finale del “Ventura”.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE – VIRTUS MOLA 1-0 – IL TABELLINO

Unione Calcio Bisceglie (3-5-2): Lullo; Bufi, Bocchino, Talin; Cappellari (95’ Lobasso), Conteh (68’ Morra), Ngom, Ramos (84’ Caputo), Loseto (58’ Farinola); Saani, Fracchiolla (76’ D’Elia). All. Rumma.

Virtus Mola (4-3-1-2): Colonna; Dell’Acqua, Natuzzi, Campanella (89’ Daniele), Radicchio (74’ De Giosa); Tarantino (60’ Anaclerio), Amoruso, Ungredda; Altamura; Capobianco (79’ Quarta), Mosquera (79’ Pignataro). All. Caricola.

Arbitro: Rossomando di Salerno.

Marcatori: 82’ Talin (U).

Ammoniti: Natuzzi (M), Bufi (U). Espulso: 86’ Amoruso (M).

