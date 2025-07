Esodo estivo, in Prefettura a Potenza il Comitato Operativo per la Viabilità

POTENZA – Si è riunito in mattinata, nella la Sala Operativa di Protezione Civile del Palazzo del Governo, il Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.), presieduto dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro per la pianificazione delle misure da adottare sulle principali arterie stradali del territorio provinciale, in previsione dell’esodo estivo.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti della Questura, dei Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, di ANAS – Autostrada A2 e di ANAS Basilicata, dell’Ufficio di Protezione Civile della Regione Basilicata, del DEU 118, dell’Amministrazione Provinciale di Potenza e dei Comuni di Lagonegro e Lauria.

«Il Comitato Operativo per la Viabilità rappresenta il massimo organismo di coordinamento e gestione delle emergenze legate alla circolazione stradale a livello provinciale. La sua attivazione, soprattutto nei periodi di maggiore intensità del traffico, com’è per l’esodo estivo, costituisce un presidio fondamentale per la tutela dell’incolumità pubblica e la fluidità della mobilità. In quanto sede privilegiata di raccordo tra le diverse istituzioni coinvolte, il COV assume, quindi, un ruolo strategico nel garantire risposte pronte, condivise e incisive di fronte a situazioni critiche», ha dichiarato il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, aprendo la riunione.

I lavori sono entrati subito nel vivo con l’esame del “Piano di gestione dell’esodo estivo 2025”, predisposto dall’Area Gestione Rete Autostrada del Mediterraneo ANAS S.p.A., per fronteggiare l’atteso aumento dei volumi di traffico sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, asse strategico della mobilità nord-sud. Il Piano si articola in due fasi: una fase analitica, con lo studio degli scenari di traffico e l’individuazione delle azioni per mitigare le criticità ed una fase operativa, con l’organizzazione delle misure e dei provvedimenti da adottare in relazione ai diversi codici di allerta, così articolati:

BIANCO : criticità bassa fase di preallerta – Preannunciata congestione non ordinaria di traffico Condizione di esercizio normale.

: criticità bassa fase di preallerta – Preannunciata congestione non ordinaria di traffico Condizione di esercizio normale. VERDE : criticità moderata fase di allerta – Condizioni di viabilità minacciate dalla preannunciata congestione del traffico intenso prossimo alla saturazione Condizione di criticità della viabilità gestibile con gli strumenti ordinari.

: criticità moderata fase di allerta – Condizioni di viabilità minacciate dalla preannunciata congestione del traffico intenso prossimo alla saturazione Condizione di criticità della viabilità gestibile con gli strumenti ordinari. GIALLO : criticità media fase di intervento – Condizioni di fluidità intermittenti e discontinue indotte da sovraccarico Condizioni di esercizio ancora gestibile dagli organi di Polizia Stradale e dagli Enti gestori nonché dalle strutture operative di puntuale o distribuito del traffico, possibile attivazione di manovre di mitigazione preventivo soccorso.

: criticità media fase di intervento – Condizioni di fluidità intermittenti e discontinue indotte da sovraccarico Condizioni di esercizio ancora gestibile dagli organi di Polizia Stradale e dagli Enti gestori nonché dalle strutture operative di puntuale o distribuito del traffico, possibile attivazione di manovre di mitigazione preventivo soccorso. ROSSO : criticità significativa fase di intervento – circolazione è in stallo prolungato o brevemente interrotta, si stima che il blocco possa protrarsi nel tempo, tanto da suggerire deviazioni dei mezzi leggeri e/o pesanti su percorsi alternativi, manovre di delocalizzazione degli accodamenti e/o attivazione di aree di stoccaggio temporanee Scarsa a nulla fluidità per cui sono necessarie manovre di mitigazione e prevenzione del potenziale ulteriore sovraccarico da gestire.

: criticità significativa fase di intervento – circolazione è in stallo prolungato o brevemente interrotta, si stima che il blocco possa protrarsi nel tempo, tanto da suggerire deviazioni dei mezzi leggeri e/o pesanti su percorsi alternativi, manovre di delocalizzazione degli accodamenti e/o attivazione di aree di stoccaggio temporanee Scarsa a nulla fluidità per cui sono necessarie manovre di mitigazione e prevenzione del potenziale ulteriore sovraccarico da gestire. NERO: criticità critica fase di intervento – La circolazione è bloccata e si prevede che l’interruzione si possa protrarre nel tempo, tanto da imporre deviazioni su percorsi alternativi, manovre di delocalizzazione degli accodamenti e attivazione di aree di stoccaggio. La transitabilità è fortemente condizionata, è necessario il coinvolgimento del CCS, COV, Comitato Nazionale di Viabilità, Protezione Civile.

Particolare attenzione è stata dedicata all’individuazione dei percorsi alternativi in caso di criticità sulla rete principale, con un focus specifico sui territori di Lagonegro e Lauria, interessati dagli svincoli dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nonché dalla viabilità ordinaria alternativa al percorso autostradale (in particolare, SS 585 “Fondo Valle Noce” e SS 18 per lo svincolo di Lagonegro nord e, per lo svincolo di Lauria nord, SS 653 “Sinnica” e SS106 “Jonica”).

L’attenzione dei partecipanti al tavolo si è concentrata sulla necessità di garantire soluzioni efficaci in caso di elevati volumi di traffico, evitando che i flussi veicolari si riversino all’interno dei centri abitati, lasciando alla determinazione dei gestori delle strade, con il conforto degli organi di polizia stradale, l’adozione di soluzioni adeguate a contenere la velocità dei veicoli e ridurre i rischi per la popolazione.

«Il Piano che abbiamo ratificato oggi, già condiviso con i COA di Lamezia Terme e Sala Consilina, recepisce gli indirizzi formulati a livello ministeriale, mettendo in campo il massimo rafforzamento dei servizi di vigilanza, con l’impiego coordinato delle Forze di Polizia supportate dalla Polizia Provinciale e dalle Polizie Locali, in particolare in coincidenza dei giorni di traffico intenso secondo il calendario di ‘Viabilità Italia’ », ha concluso il Prefetto Campanaro.

Il calendario dei giorni di traffico elevato, utile a programmare partenze informate, è pubblicato, insieme con i comunicati di Viabilità Italia, sul sito www.poliziadistato.it .

