Esercito, “Tanti salentini”

L’orgoglio di una terra che da generazioni arruola giovanissimi che scelgono le forze armate o le forze dell’ordine come mestiere della vita. L’esigenza di rendere omaggio a quei valori nobili – li chiama – di cui i ragazzi hanno terribilmente bisogno. Racconta questo il sindaco di Cavallino, Bruno Ciccarese Gorgoni, in occasione della cerimonia per la consegna dei baschi neri agli allievi della scuola di cavalleria di Lecce. “La mia città- ha detto – ha un legame fortissimo con le forze armate. E ne siamo fieri”

