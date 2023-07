Esercito: Barlettano Camporeale al comando delle Forze Operative Terrestri

Il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Fungo lascia il comando al parigrado Salvatore Camporeale, nato a Barletta nel 1962.

Si è svolto, all’ippodromo militare di Tor di Quinto “Gen. C.A. Pietro Giannattasio”, l’avvicendamento al comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito (COMFOTER-COE) tra il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Fungo, cedente, e il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale, subentrante.

La cerimonia è stata presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino che, dopo aver ringraziato il Comandante uscente per quanto fatto per la Forza Armata in questi 44 anni di onorato servizio, ha affermato che “La professionalità e l’efficienza dimostrata dal personale del COMFOTER durante il comando de Generale Fungo sono state determinanti per garantire una risposta pronta alle esigenze del Paese, culminate dal supporto alle Istituzioni nel periodo pandemico e durante le emergenze sul territorio, sino al grandissimo contributo dato alla preparazione e dispiegamento delle unità nelle missioni internazionali, in particolare alla NATO con il rafforzamento del fronte est dell’Alleanza. Con la sua leadership ha saputo dare sostanza alle parole trasformandole in azioni“.

Nel suo discorso il Generale Fungo ha voluto sottolineare come la professionalità, l’esempio e lo spirito di collaborazione siano patrimonio di ogni soldato e fondamento dell’agire quotidiano, caratteristiche che ha sempre trovato negli uomini e nelle donne del Comando e dei reparti dipendenti. Ha colto l’occasione per esprimere loro la sua gratitudine e stima per il lavoro svolto e per il supporto dimostrato in questi anni. Ha inoltre voluto ribadire la rilevanza operativa delle Forze Speciali e dell’Aviazione dell’Esercito.

Nell’assumere il comando, il Generale Salvatore Camporeale si è detto orgoglioso e pronto ad affrontare le future sfide del nuovo COMFOTER che oltre alle funzioni operative avrà anche quelle territoriali. L’alto Ufficiale manterrà le funzioni di Comandante militare della Capitale assunte pochi giorni fa.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp