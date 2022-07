BARI- Si svolgerà martedì 5 luglio dalle 10.30 alle 12, presso il Centro di sopravvivenza di Torre a Mare, l’esercitazione del comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione aerea relativa al recupero di piloti / equipaggi in mare aperto.

L’esercitazione avrà inizio alle 9 in località Torre a Mare, a sud di Bari, con un briefing sulle nozioni di “sopravvivenza in mare” rivolto a tutte le componenti militari per l’esposizione di dettaglio delle procedure relative all’esercitazione.

L’attività operativa vedrà l’impiego di un elicottero Hh 139A dell’84° centro Csar (Combact, search and rescue) di Gioia del Colle, lo stesso impiegato nelle operazioni di soccorso alle attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita, il soccorso di traumatizzati gravi e, in caso di calamità naturali come terremoti o incendi, l’attività di cooperazione in favore della popolazione civile.

All’esercitazione concorrerà personale del comando Scuole/3ª Regione Aerea, del 61° Stormo di Galatina, dell’84° Centro C.S.A.R. di Gioia del Colle e dei nuclei Elicotteri di carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto.

Le esercitazioni di recupero con elicottero di equipaggi a seguito di incidente di volo su zona di mare hanno lo scopo di consolidare le conoscenze sulle tecniche di sopravvivenza da seguire per superare i pericoli derivanti dall’ambiente marino. Vengono, altresì, approfondite le tematiche relative all’impiego degli equipaggiamenti con prove di acquaticità.

L’esercitazione di ricerca e soccorso, come ogni anno, fornirà i risultati dell’impegno che le forze militari esprimono giorno per giorno nella loro attività di addestramento, teso ad ottenere la migliore preparazione per fronteggiare gli eventi per i quali vengono chiamati ad operare i militari del soccorso aereo.