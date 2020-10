Condividi

Nelle scorse ore un paziente Covid è arrivato in elicottero da Foggia al Fazzi di Lecce dove è stato ricoverato in Rianimazione. Intanto un operatore sanitario denuncia ai nostri microfoni delle presunte anomalie all'interno dell'ospedale leccese che ospiterebbe nel reparto di terapia intensiva casi covid e non, i dipendenti, in alcuni casi, utilizzerebbero spogliatoi promiscui, non vi sarebbero ingressi separati per i positivi e non tutti gli accessi sarebbero presidiati da una triage.