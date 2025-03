Esclusioni Taranto e Turris, Marani: ‘Cambiamenti su controlli e iscrizioni’

Firenze, 12 marzo 2025. La Lega Pro ha preso atto della decisione del Tribunale federale nazionale in merito all’esclusione della S.S. Turris Calcio dal campionato, in seguito al mancato rispetto delle scadenze federali.

Il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha dichiarato: “L’esclusione di Taranto e Turris ​nel corso di svolgimento della stagione regolare arreca un grave danno al campionato ed ai club, in anni di impegno comune per lo sviluppo e il miglioramento del “prodotto” Serie C. Il pensiero va in primis alla sofferenza che questa​ vicenda provoca alle città di Taranto e Torre del Greco, in particolare ai tanti tifosi rimasti sempre accanto alla squadra, agli staff tecnici, ai calciatori e ai dipendenti e collaboratori delle due società”.

Le decisioni del Tribunale federale, seppure dolorose, ribadiscono la necessità dei controlli sulle scadenze dei pagamenti. Al contempo, lavorando con l’obiettivo di migliorare le cose, Lega Pro ha già dato e confermerà la disponibilità al presidente Federale per rafforzare il sistema di controlli all’ingresso dei campionati, anche anticipando il Piano industriale già varato da FIGC con gli indicatori per l’iscrizione e dunque una scrematura più ferrea.

