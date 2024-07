Esclusione BAT dal treno turistico: protesta delle associazioni

Le associazioni di categoria extralberghiere Barletta Ricettiva, Visit Trani e Arima di Margherita di Savoia, con il pieno sostegno dell’AEP (Associazioni Extralberghiere Puglia), esprimono la loro indignazione per la recente decisione di escludere la Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) dalla tratta del nuovo treno turistico. Questa scelta, che priva il nostro territorio di una preziosa opportunità di visibilità e sviluppo turistico, è stata accolta con una levata di scudi da parte delle associazioni locali e regionali.

Impatto economico e sociale

La decisione di non includere fermate nella BAT rischia di avere un effetto domino significativo sull’economia locale: il turismo è un settore cruciale per la nostra area, e l’ingiustificata assenza del treno turistico potrebbe ridurre il flusso di visitatori, con conseguenti perdite per le attività ricettive, ristorative e di servizi collegati. “Le nostre città offrono una ricchezza storica, culturale e naturale che meritano di essere valorizzate. Escludere la BAT significa privare i turisti di esperienze uniche e i nostri imprenditori di opportunità di crescita.”

Un appello alle istituzioni

Le associazioni Barletta Ricettiva, Visit Trani, Arima e l’ente di II livello AEP sollecitano un incontro urgente con le autorità competenti per discutere le motivazioni di questa esclusione e per cercare soluzioni che possano includere la BAT nel percorso del treno turistico. “Chiediamo alle istituzioni regionali e nazionali di rivedere questa decisione. La nostra provincia ha tutte le caratteristiche per essere una tappa fondamentale di questo progetto”.

Mobilitazione della comunità

In risposta a questa situazione, le associazioni organizzano una serie di iniziative atte a sensibilizzare l’opinione pubblica e a raccogliere il sostegno della comunità. “Abbiamo in programma incontri pubblici, petizioni e campagne di comunicazione per far sentire la nostra voce. Il nostro obiettivo è sottolineare quanto la BAT sia importante per il turismo regionale e nazionale”.

Sostegno dell’AEP

L’ente di II livello AEP, che confedera le associazioni extralberghiere nei territori coinvolti, si unisce al coro delle associazioni locali, sottolineando l’importanza strategica della BAT per il turismo pugliese. “Il nostro supporto è totale a tutela del Brand Puglia unico e uniforme,” dichiara la Presidente AEP Cinzia Capozza. “La BAT, nella sua storica fermata a Barletta, deve essere inclusa nei percorsi turistici per garantire uno sviluppo equo, sostenibile e omogeneo di tutto il territorio pugliese”.

Le associazioni Barletta Ricettiva (Raffaele Rizzi), Visit Trani (Francesco Anzelmo), Arima di Margherita di Savoia (Silvia Dibenedetto) e AEP (Cinzia Capozza) sono unite nella loro determinazione a lottare per il consolidamento della BAT come destinazione turistica di eccellenza. “Non possiamo accettare passivamente questa esclusione,” conclude Capozza, che è anche vicepresidente della federazione nazionale FARE: “Il nostro territorio merita di essere valorizzato e incluso in ogni progetto di sviluppo turistico”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author