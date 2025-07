Escalation criminale nel Brindisino, il Siap: “Servono rinforzi”

Cosimo Sorino lancia l’allarme: “Tra rapine e omicidi, una sola unità in più è inaccettabile. La provincia è sotto pressione”

Negli ultimi giorni la provincia di Brindisi è stata teatro di una preoccupante escalation criminale, che ha destato forte allarme tra i cittadini e le istituzioni. Cosimo Sorino, segretario provinciale del Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), interviene con una nota per richiamare l’attenzione su una situazione che definisce “insostenibile”.

“Bene ha fatto il prefetto a convocare a Francavilla Fontana il Comitato itinerante per l’Ordine e la Sicurezza, in risposta a gravi episodi come il ferimento avvenuto in pieno centro e l’omicidio del nostro collega Carlo Legrottaglie – afferma Sorino -. E poi, come se non bastasse, la rapina a un furgone portavalori in pieno giorno a San Pietro Vernotico. Episodi ravvicinati nel tempo che confermano quanto questa provincia abbia bisogno di un controllo del territorio capillare ed efficace, soprattutto di fronte alle nuove dinamiche della criminalità organizzata”.

Sorino punta il dito contro il piano dei potenziamenti predisposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che assegna alla provincia di Brindisi una sola unità, peraltro dopo l’estate e destinata unicamente alla Polizia Stradale. Nessun rinforzo previsto invece per gli altri reparti territoriali, “esclusi anche quest’anno dal piano estivo”, denuncia il sindacalista.

“È un paradosso in un momento storico segnato da un crescente senso di insicurezza da parte dei cittadini – continua Sorino -. La provincia ha bisogno di un piano straordinario per arginare un’emorragia di personale causata dai pensionamenti, che stanno abbassando non solo il numero, ma anche la qualità del servizio di prevenzione e repressione del crimine”.

Per Sorino, l’estate si annuncia particolarmente difficile per gli operatori della sicurezza: “Senza rinforzi sarà un’estate durissima. Ci auguriamo almeno che il progetto del Commissariato di San Pietro Vernotico venga realizzato al più presto”.

Il sindacato ribadisce la necessità di interventi urgenti da parte del Ministero dell’Interno, chiedendo maggiore attenzione per un territorio che appare sempre più scoperto, proprio mentre aumentano le sfide sul fronte della legalità.

