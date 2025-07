Escalation criminale nel Brindisino, D’Attis: “Piantedosi venga in Puglia”

Il segretario regionale di Forza Italia: “Il nuovo commissariato di San Pietro Vernotico è una priorità”

Dopo la rapina a un furgone portavalori avvenuta in pieno centro nella giornata di sabato 12 luglio, Mauro D’Attis, vicepresidente della Commissione Antimafia e segretario regionale di Forza Italia, lancia un appello per un’azione più incisiva da parte dello Stato in provincia di Brindisi.

“In queste settimane stiamo assistendo a una vera escalation di episodi criminosi che generano forte allarme tra i cittadini e richiedono una risposta concreta e immediata – ha dichiarato D’Attis -. L’ultimo episodio, una rapina a mano armata nel cuore di San Pietro Vernotico, è solo uno dei tanti eventi che stanno segnando la cronaca locale, tra cui va ricordato il tragico omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie”.

Nel suo intervento, D’Attis ha sottolineato la necessità di rafforzare gli organici delle forze dell’ordine sul territorio e ha annunciato che sarà presto operativo un nuovo Commissariato di Polizia proprio a San Pietro Vernotico. “Spero che questo avvenga nel più breve tempo possibile, superando gli ostacoli burocratici”.

Il deputato azzurro ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro del prefetto Carnevale, sottolineando la necessità di un maggiore impegno a livello nazionale. “Chiederò al ministro dell’Interno Piantedosi di recarsi in Puglia per affrontare direttamente la questione. Il Governo sta già agendo con determinazione, ma è arrivato il momento di premere sull’acceleratore per rassicurare la popolazione e sostenere le forze dell’ordine che ogni giorno operano in condizioni difficili”, ha concluso.

