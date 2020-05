Esami di Stato | Pronte le 970 commissioni pugliesi. Attesi oltre 37mila alunni

Condividi

Strada in salita per gli esami di maturità ma non in Puglia, fanno sapere dall'ufficio scolastico regionale. Se su scala nazionale, infatti, il timore di contagio da Covid 19 innesca il domino delle defezioni tra i prof, con conseguente difficoltà ad individuare presidenti di commissione disponibili e appelli alla responsabilità per non mandare la macchina in affanno, alle nostre latitudini si è conclusa con una fumata bianca e senza corsa contro il tempo la copertura di tutte le 970 commissioni per le scuole secondarie di secondo grado. Una platea di studenti rimasti orfani della tradizionale notte di vigilia dello scritto di italiano ma che conta, solo per le quinte classi, 37.446 ragazze e ragazzi ad un passo dal gran finale prima della vita universitaria e lavorativa, ai quali si aggiungono i colleghi più piccoli delle TERZE MEDIE, per la precisione 39.937 alunni. Al lavoro, spiega la numero uno Anna Cammalleri, anche una task force di supporto e vigilanza, operativa su tutti i territori provinciali a partire dai primi di giugno per il primo grado e dal 17 giugno, data di avvio degli esami, per il secondo grado.