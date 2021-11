TARANTO- Gialli, intralciano la rampa per i disabili e altri impediscono l’attraversamento pedonale: sono stati installati da poco all’angolo tra via Lacaita e viale Magna Grecia i nuovi corrimano per l’arredo urbano di Taranto. Installati male, soprattutto nel 2021 in cui viene portata avanti quotidianamente una battaglia per abbattere le barriere architettoniche.