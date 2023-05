MASSAFRA – Eroina e cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio. Un 40enne di Massafra è stato arrestato dai carabinieri della locale compagnia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato dai militari durante un servizio di controllo stradale.

Sprovvisto della patente di guida, in realtà mai conseguita, aveva invece con sé tre involucri in cellophane contenenti, verosimilmente, eroina e cocaina per un peso complessivo di circa 36 grammi.

L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari mentre l’automobile è stata riconsegnata al padre, quale legittimo proprietario.

La droga è stata sequestrata e inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Taranto per le opportune analisi.

