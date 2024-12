Ergastolo Turetta, Salvini: ‘Ora obbligarlo a lavoro duro in carcere’

“Giusto così. Ora sarebbe corretto obbligarlo anche a lavorare duramente, in carcere, per evitare che la sua permanenza in galera sia completamente a carico degli italiani”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini si è espresso sui social commentando la condanna all’ergastolo inflitta a Filippo Turetta per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Un messaggio che ha subito acceso il dibattito pubblico.

