Erchie | “Vilipendio allo Stato”: denunciati marito e moglie

Vilipendio allo Stato. Un’accusa è di quelle gravi, anche perché il presunto reato è piuttosto “raro”, per così dire. E così, due coniugi di Erchie, marito e moglie, sono stati denunciati dai carabinieri della locale stazione perché identificati come autori di alcuni manifesti che, qualche notte fa, erano stati affissi in vari punti del centro.

“Cari mascherati – si leggeva sul manifesto – vi hanno visto così devotamente asserviti e sottomessi che non hanno non potuto prorogare un’emergenza che non esiste! Non possono non esistere i tiranni, quando il popolo è composto da servi come voi!”.

Insomma, da una parte la critica allo stato tiranno, dall’altro al popolo servo. Il tutto, con un pizzico di negazionismo. I manifesti erano comparsi nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, non sfuggendo ai carabinieri che, dopo le indagini, hanno identificato marito e moglie: entrambi denunciati con l’accusa, come sempre tutta da dimostrare e in questo caso da rispolverare, di vilipendio allo Stato.