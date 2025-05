Erchie: messa in piazza per Santa Lucia

ERCHIE- Solenne Pontificale in piazza Umberto I in onore di Santa Lucia da Siracusa, prima di portare in processione i simulacri della stessa santa patrona e di Sant’Irene. Alla funzione religiosa di giovedì sera hanno partecipato rappresentanti del mondo istituzionale, militare e religioso oltre ai tanti fedeli accorsi da diversi comuni della Puglia.

