Erchie | Persona scomparsa, ricerche in corso

Una richiesta di aiuto nel cuore della notte, poi le ricerche, tra la provincia di Brindisi e quella di Lecce. È mistero su un ‘operazione dei carabinieri in corso da qualche ora: i militari di diverse compagnie, tra Francavilla Fontana, Manduria e la provincia leccese, stanno cercando una persona. Le indagini sarebbero partite da una richiesta di soccorso di una donna arrivata in nottata al centralino del 118. La telefonata sarebbe arrivata da Erchie, ma le ricerche dei carabinieri sono estese anche ad altre zone. Al momento, non sono stati resi noti altri particolari.

