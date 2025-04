Erchie, nel pomeriggio l’arrivo delle reliquie di Santa Lucia

ERCHIE- La comunità attende l’arrivo delle reliquie di Santa Lucia da Siracusa, in programma per oggi (30 aprile) alle ore 17. Un folto programma, tra eventi religiosi e di spettacolo, è stato predisposto dall’amministrazione comunale per accogliere i sacri resti della santa patrona di Erchie. Le iniziative si terranno oggi e domani.

