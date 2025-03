Erbacce e incuria, viaggio nella zona industriale di Lecce

Se la zona industriale di una città è il biglietto da visita della vitalità del mondo produttivo dei territori, quella di Lecce non farebbe certo venire l’acquolina in bocca a ipotetici investitori stranieri.

Cura praticamente pari a zero, erba altissima ovunque. In alcuni casi erbacce e cumuli di terra a ridosso di capannoni o singole aree industriali coprono quasi del tutto i muri di confine. Eppure la zona industriale del capoluogo salentino è vitale: tantissime le aziende in piena attività e nelle diramazioni della strada principale grandi marchi hanno investito in beni in vendita al dettaglio: dall’outlet di abbigliamento all’elettronica, scelta strategica che attira nell’area industriale anche acquirenti che difficilmente ci andrebbero per altre ragioni. Non a caso tra un capannone e l’altro, eccoti lì un bar caffetteria con tanto di tavolini all’aperto, pasticceria e rosticceria. Eppure i marciapiedi e le aiuole sono abbandonate a se stesse. E si intravede una lunga pista ciclabile che qui sembra non usare proprio nessuno.

Indubbiamente le aziende del territorio hanno da tempo puntato su contatti internazionali e su un’immagine innovativa rappresentata sui propri canali di comunicazione. Ma speriamo per ora che da Dubai – giusto per citare l’ultima fiera in ordine di tempo cui ha partecipato la regione Puglia – non venga in mente a nessuno di venire a vedere di persona la nostra zona industriale

