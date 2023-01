LECCE – Una collaborazione d’intenti per raggiungere un unico obbiettivo, quello di donare un sorriso ai bambini, così l’associazione Anna e Valter per la festa della Befana, ha coinvolto i Vigili del Fuoco di Lecce e il 5 gennaio andranno in alcune case famiglia del territorio per donare sorrisi e dolciumi ai più piccoli. Questo grazie ad una raccolta interna che ha coinvolto tutto il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco che hanno subito aderito con entusiasmo all’iniziativa. “Lodevole ed ammirevole il gesto dei pompieri, sottolinea il presidente dell’associazione Alfredo Fiorentino,un esempio di collaborazione tra istituzioni ed associazioni per il bene comune del territorio”.

