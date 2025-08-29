29 Agosto 2025

Enzo Magistà

Enzo Magistà lascia la direzione del Tg Norba: “Un sogno durato 47 anni”

Dante Sebastio 29 Agosto 2025
Passaggio del testimone, al suo posto Mimmo Castellaneta

Cambio storico alla guida di Tg Norba. Dopo 47 anni, Enzo Magistà lascia la direzione del telegiornale di TeleNorba, emittente di Conversano (Bari), da lui creato e condotto per almeno 45 anni.

Nell’ultimo editoriale, Magistà ha salutato i telespettatori con parole di gratitudine e commozione: “Abbiamo preso il caffè insieme per almeno due generazioni. Arriva il momento del distacco, triste, ma necessario. Chiedo scusa per gli errori e per aver talvolta alzato la voce, ma se la nostra terra oggi ha una voce, è anche grazie a questo telegiornale”.

Il giornalista ha ricordato gli inizi, quasi 50 anni fa, con l’editore Luca Montrone, definendo TeleNorba “una rivoluzione che ha cambiato radicalmente il Sud”. E ha ringraziato tecnici, redattori e pubblico, invitando a non abbandonare l’appuntamento con i tg dell’emittente.

Da lunedì prossimo, la direzione passerà a Mimmo Castellaneta, attuale responsabile dell’edizione di Bari del quotidiano La Repubblica. “Non posso che augurare buon lavoro a chi prenderà il mio posto, perché questo sogno possa continuare a garantire libertà, pluralismo, lavoro e crescita”, ha concluso Magistà.

Un addio che segna la fine di un’epoca, ma anche l’inizio di una nuova fase per l’emittente pugliese.

