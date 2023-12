Entro Natale lo screening super esteso per i neonati pugliesi

BARI – Il solo annuncio del blitz a Patologia Clinica ha dato i suoi frutti e prima di Natale il Policlinico attiverà lo Screening super esteso, almeno stando a quanto riferisce il primo firmatario della legge approvata in Consiglio Regionale, Fabiano Amati di Azione. Il tema è quello dello screening super esteso, riguardante la diagnosi in fase neonatale di 60 malattie – 61 se si considera anche la Sma – per tutti i neonati pugliesi, circa un centinaio al giorno.

L’operazione permetterebbe di diagnosticare in pochissimo tempo eventuali patologie e porvi rimedio con adeguate terapie in pochissimo tempo. La Puglia sarebbe l’unica regione in Italia e prevedere questo tipo di indagine e il Policlinico il centro di riferimento su tutto il territorio. “Ma ritardi su ritardi – come dice lo stesso consigliere – avrebbero ritardato l’attivazione dello screening per mancanza di una cabina di regia in grado di tenere assieme lavori strutturali, acquisizione di attrezzature e operazioni di pulizia”.

