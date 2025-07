Entra nel vivo anche il mercato del Nardò: piacciono Santoro, Russo e Cerutti

Anche il Nardò inizia a muoversi in vista della stagione 2025/2026. In attesa di ultimare l’asset societario con l’ingresso di nuovi sponsor, il direttore sportivo granata Andrea Corallo ha avviato i primi sondaggi, così da mettere nel più breve tempo possibile tra le mani di mister Fabio De Sanzo una nuova rosa. Quella del tecnico potrebbe non essere una conferma isolata: si è infatti al lavoro anche per trattenere capitan Simone D’Anna. L’ex Brindisi e Bitonto, in Salento nel corso delle ultime due stagioni, potrebbe essere il tassello da cui ripartire, prima di spostare la lente d’ingrandimento anche verso chi ha ben figurato nel corso dello scorso campionato. È il caso di Fornasier, Galli, Gatto e Trinchera. Per l’esperto difensore ed il portiere over, la concorrenza è tutt’altro che indifferente.

Per l’attacco, più nel dettaglio per la maglia numero 9, il sogno è Domenico Santoro, finito però anche nel mirino del Chieti dopo i 15 gol messi a segno a Gravina nella stagione 24/25 tra campionato e coppa. Restando nel reparto offensivo, l’esplicita richiesta manifestata da mister Fabio De Sanzo risponde al nome di Francesco Russo, fantasista della Puteolana con un passato in Puglia e Basilicata tra Matera soprattutto, ma anche Taranto e Andria. Il classe ’96 campano è stato allenato dal tecnico calabrese ad Acireale tra il 2020 ed il 2022, salvo poi ritrovarlo per pochissimo nella Città dei Sassi due anni dopo per il rush finale di campionato. Dal Casarano campione in carica potrebbe spostarsi di appena 30 km Mauro Cerutti, mediano argentino che ha conquistato la Serie D con il Martina per poi vincere il girone H tra le fila dei rossazzurri due mesi fa. Per il 31enne di Mendoza quest’anno 31 presenze ed un gol.

