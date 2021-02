Elisabetta Barbieri, la staffettista deceduta in un tragico incidente automobilistico all’alba del 7 Febbraio scorso, era passata da San Severo per prendere in custodia dei cuccioli dell’Enpa e portarli su al Nord presso le famiglie adottive. Ecco la testimonianza del bellissimo rapporto di collaborazione che univa Elisabetta e i colleghi del territorio.