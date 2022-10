LECCE – In questo momento economico difficile, per rincari e caro bollette, sono sempre di più le famiglie che si rivolgono alle associazioni perché non riescono a sostenere i costi di interventi veterinari e del cibo per i propri animali domestici, per questo anche l’Enpa di Lecce sta promuovendo la petizione nazionale per chiedere al governo la riduzione dell’Iva al 10% per le spese di cibo e prestazioni veterinarie

In provincia di Lecce, abbandoni e rinunce di proprietà sono diventate un emergenza quotidiana, e il fattore economico incide quasi per il 50% delle cessioni, oltre a questo sottolinea Enpa è importante continuare a promuovere ed effettuare la sterilizzazione degli animali.