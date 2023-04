Ennesimo rogo in Salento, in fiamme un furgone

Ennesimo incendio in Salento. Nella notte è stato dato alle fiamme un furgone Fiat Doblò ad Aradeo (Lecce). Il mezzo era parcheggiato in via Colombo e il fumo ha annerito la facciata di un’abitazione nelle immediate vicinanze. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha impedito ulteriori danni. Sull’incendio, di sospetta natura dolosa, indagano i Carabinieri.

