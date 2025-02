Incidente sulla Sp80, altezza Monteiasi: tre auto coinvolte

MONTEIASI: Ancora un incidente sulla strada provinciale Sp80, all’altezza Monteiasi. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, tre auto, una Nissan, una Mercedes e una Lancia Delta, sono rimaste coinvolte in un violento impatto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, due ambulanze, che hanno prestato le prime cure ai feriti per poi trasportarli all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Al momento non si conoscono le loro condizioni, ma secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita.

I carabinieri di Grottaglie e la polizia locale sono intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Ancora da chiarire le cause dello scontro, mentre il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli.

FOTO FRANCESCO MANFUSO

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author