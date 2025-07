Ennesimo incendio in Salento, fiamme tra Castro e Diso

Un esteso incendio ha colpito, nella giornata di martedì 15 luglio, il tratto meridionale della costa adriatica salentina, tra i territori comunali di Castro e Diso, in provincia di Lecce. Il rogo si è sviluppato in una zona boschiva, alimentato da condizioni meteo avverse e dalla natura particolarmente impervia dell’area.

Le operazioni di contenimento hanno richiesto un imponente dispiegamento di forze. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, supportate da unità della protezione civile, da pattuglie dei carabinieri, inclusi i carabinieri forestali, e dagli agenti della polizia locale.

A rafforzare le attività di spegnimento è stato impiegato anche un canadair decollato da Lamezia Terme, che ha effettuato diversi lanci d’acqua nell’area interessata, cercando di circoscrivere le fiamme e proteggere la vegetazione residua.

Il vento di tramontana, intenso e costante, ha complicato l’avanzamento delle squadre a terra, rendendo difficile il controllo delle fiamme e aumentando il rischio di propagazione. Nonostante le criticità legate alla morfologia del territorio, le autorità fanno sapere che la situazione risulta attualmente sotto controllo, con le operazioni di bonifica e spegnimento che proseguono per scongiurare eventuali riaccensioni.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Non si segnalano al momento feriti né evacuazioni, ma resta alta l’attenzione sulla tenuta ambientale dell’intera area colpita.

