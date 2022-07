Ennesima aggressione al carcere di Taranto. Colpiti da un detenuto due ispettori di polizia penitenziaria

Ancora una aggressione nel carcere di Taranto. Un detenuto straniero di 25 anni ha aggredito due ispettori di polizia penitenziaria in servizio. Per Federico Pilagatti della segreteria nazionale del Sappe, occorre che anche ai poliziotti penitenziari, così come concesso alle forze dell’ordine, vengano dati in dotazione gli spray urticanti o le pistole elettriche, sia come deterrente sia per potersi difendere dalle aggressioni.