Roma – “Servono 30 miliardi, sennò rischiamo il disastro”. Le parole di Matteo Salvini, a margine della sua visita al Micam e dopo Pontida dove il popolo leghista è tornato a radunarsi dopo tre anni di assenza a causa nella pandemia. Proprio lo scostamento di bilancio pero, è il tema che mette di traverso la coalizione di centrodestra divisa anche sul reddito di cittadinanza dopo le parole di, Silvio Berlusconi.

Le persone hanno paura per l’abolizione del sussidio di stato dice Di Maio ma soprattutto per gli aumenti delle bollette. Serve subito un decreto. E mentre continua il botta e risposta a distanza tra Conte e Renzi anche Giorgia Meloni, chiama il ministro Lamorgese per lamentarsi dell’ennesimo gruppo di contestatori entrato in piazza per contestare Fratelli d’Italia