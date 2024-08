Enac, 218 milioni di euro per gli aeroporti pugliesi

Enac ha approvato il contratto di programma di Aeroporti di Puglia valido per il periodo 2024-2027. In arrivo per gli scali di Bari, Grottaglie, Brindisi e Foggia 218 milioni di euro complessivi per migliorarli e potenziarli a tutti i livelli.

