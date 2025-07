Enac e Adp, accordo da 218 milioni per gli scali pugliesi

ROMA – Il 30% per l’aeroporto di Bari, il 25% per quello di Brindisi, il 23% per l’aeroporto di Taranto-Grottaglie e il 22% per lo scalo di Foggia.

Il futuro di Aeroporti di Puglia inizia con il Contratto di Programma tra Enac e l’ente di via Ferrari, valido per il quadriennio 2024–2027, che prevede oltre 218 milioni di euro di investimenti destinati allo sviluppo e al potenziamento della Rete Aeroportuale Pugliese. La firma rappresenta un passaggio strategico per garantire la crescita armonica e strutturata degli aeroporti pugliesi, nell’ambito della concessione quarantennale, rafforzando il loro ruolo al servizio dello sviluppo della connettività della Puglia con i mercati nazionali ed internazionali più importanti a livello economico, industriale e turistico.

L’accordo prevede lo sviluppo della capacità ricettiva delle infrastrutture, delineando la trasformazione del modello di business, guidata dall’innovazione della domanda e dell’offerta, dalle nuove tecnologie, dagli obiettivi di decarbonizzazione e digitalizzazione, volti al miglioramento dei livelli di servizio ai passeggeri ed alle compagnie aeree.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author