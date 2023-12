Empoli – Il tecnico dei toscani ha commentato il pareggio interno al Castellani contro il Lecce di Roberto D’Aversa: “I risultati sono sempre da considerare giusti, ma forse ci sono due pizzichi di rammarico. Non ero troppo contento alla fine del primo tempo, sembrava avessimo il freno a mano tirato, tutto non scorreva bene. Nella ripresa è cambiata la situazione, siamo stati bravi a reagire all’infortunio avuto sul gol, abbiamo avuto tante occasioni per essere felici, l’abbiamo rimandata perché forse non ne siamo ancora degni”.

Poi parla degli infortuni tecnici e muscolari: “Berisha? A fine partita l’ho abbracciato. Se ragioniamo così dovresti parlare con tutti quelli che tirano in porta e non segnano. Sono episodi che capitano e quando avvengono al portiere hanno una risonanza particolare. Caputo? Ci ha detto che ha avuto un forte crampo e per precauzione lo abbiamo sostituito. Bereszynski invece dovrebbe essere un pochettino peggio”.

