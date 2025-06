Emofilia A, primo trattamento con terapia genica al Policlinico di Bari

Il paziente è un uomo di 49 anni originario del Salento

È stato somministrato al Policlinico di Bari il primo trattamento con terapia genica per l’emofilia A in Puglia, una delle prime applicazioni anche a livello nazionale. Una sola infusione endovenosa permette di correggere direttamente la mutazione genetica alla base della malattia, garantendo una protezione prolungata dalle emorragie e superando la necessità delle continue somministrazioni di fattore VIII a cui i pazienti erano costretti.

Il paziente, un uomo di 49 anni originario del Salento, è stato inizialmente seguito dal Centro Emofilia Spoke dell’Ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano, completando poi tutte le fasi di valutazione presso il Centro Hub di Bari, individuato dalla Regione Puglia come centro di riferimento regionale per la prescrizione e la somministrazione della nuova terapia.

La terapia, come spiegato dal dottor Giancarlo Malcangi, responsabile dell’Unità di Emofilia e Trombosi, utilizza la tecnologia AAV (Adeno-Associated Virus) per veicolare nel fegato un gene funzionale in grado di ripristinare la coagulazione. “Il trattamento garantisce una protezione a lungo termine – ha affermato Malcangi – e migliora la qualità della vita dei pazienti, che possono così vivere con minori preoccupazioni legate ai sanguinamenti spontanei”.

Non tutti i pazienti sono eleggibili per questo tipo di trattamento: servono criteri clinici molto rigorosi, pienamente rispettati nel caso del paziente trattato a Bari. Determinante è stato il ruolo della rete multidisciplinare del Policlinico, composta da ematologi, ortopedici, anestesisti, farmacisti ospedalieri e infermieri, in sinergia con il centro Spoke.

“La Regione Puglia è tra le prime in Italia ad attivare una terapia così avanzata – ha dichiarato il presidente Michele Emiliano –. È un traguardo che conferma la qualità del nostro sistema sanitario e l’impegno nel garantire cure innovative ai cittadini”.

Anche l’assessore alla Sanità Raffaele Piemontese ha evidenziato l’importanza del traguardo: “Le terapie geniche rappresentano una rivoluzione che consente di pianificare una vita senza i limiti imposti dalle infusioni frequenti. Il loro costo elevato va bilanciato con l’enorme valore clinico e sociale che restituiscono”.

Fondamentale il lavoro svolto anche dalla farmacia ospedaliera diretta dalla dottoressa Maria Dell’Aera, con la dottoressa Angela Gasbarro, e dal personale infermieristico composto da Setilio de Letteriis e Nicola De Giosa. Coinvolti anche il dottor Roberto Marino, la dottoressa Antonella Coluccia, la professoressa Mariabeatrice Rendina, il dottor Luigi Moretti, il team di Anestesia e Rianimazione diretto dal professor Salvatore Grasso.

“Questo traguardo – ha commentato il direttore generale del Policlinico Antonio Sanguedolce – è il risultato di un lavoro straordinario e conferma il nostro ruolo come punto di riferimento nazionale per l’innovazione terapeutica. Ringrazio tutti i professionisti che hanno reso possibile questo importante passo avanti nella cura delle malattie rare”.

