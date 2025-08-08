Emiliano tra i Vigili del Fuoco: emozioni, riconoscimenti e nuovi progetti per la Puglia

BARI – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha fatto visita alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, incontrando dirigenti, personale e rappresentanze sindacali. Accolto dal direttore regionale Michele Mazzaro e da altri responsabili, ha ascoltato le richieste del Corpo e discusso possibili sinergie future con la Regione.

“Una giornata intensa e ricca di emozioni — ha commentato Emiliano —. Ho ricevuto in dono la maglietta ufficiale dei Vigili del Fuoco, un gesto che mi ha toccato profondamente”.

Durante l’incontro, è stata illustrata l’ampia presenza operativa dei Vigili del Fuoco in Puglia: oltre 35 distaccamenti, nuclei specializzati (sommozzatori, cinofili, nautici), elicotteristi e il Centro Telecomunicazioni di Bari. Solo nei mesi di giugno e luglio 2025, sono stati gestiti più di 9.000 incendi con l’impiego di 45.000 operatori e 19.000 mezzi.

“È stato un vero onore accogliere il presidente Emiliano – ha dichiarato Mazzaro –. La sua presenza rafforza il legame tra il nostro Corpo e le istituzioni regionali”.

