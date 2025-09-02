Puglia: Emiliano rinuncia, Decaro verso la candidatura alle regionali

Michele Emiliano non sarà in corsa alle prossime regionali in Puglia. L’annuncio arriva dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha ringraziato l’attuale governatore “per la generosità e per il servizio reso in questi dieci anni alla comunità pugliese”.

Schlein ha spiegato che Emiliano, pur rinunciando alla candidatura, continuerà a dare un contributo alla coalizione progressista e resterà una figura di riferimento nella costruzione del futuro della Regione.

Il nome indicato come opzione più forte dal Pd è quello di Antonio Decaro, sindaco di Bari fino alla scorsa primavera: “Ha già dimostrato le sue grandi doti amministrative e rappresenta la candidatura più competitiva che possiamo offrire”, ha dichiarato la segretaria dem.

