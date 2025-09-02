2 Settembre 2025

Puglia: Emiliano rinuncia, Decaro verso la candidatura alle regionali

Flavio Insalata 2 Settembre 2025
Michele Emiliano non sarà in corsa alle prossime regionali in Puglia. L’annuncio arriva dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha ringraziato l’attuale governatore “per la generosità e per il servizio reso in questi dieci anni alla comunità pugliese”.

Schlein ha spiegato che Emiliano, pur rinunciando alla candidatura, continuerà a dare un contributo alla coalizione progressista e resterà una figura di riferimento nella costruzione del futuro della Regione.

Il nome indicato come opzione più forte dal Pd è quello di Antonio Decaro, sindaco di Bari fino alla scorsa primavera: “Ha già dimostrato le sue grandi doti amministrative e rappresenta la candidatura più competitiva che possiamo offrire”, ha dichiarato la segretaria dem.

