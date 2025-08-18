18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Emiliano ricorda Saccente: “Straordinaria umanità, l’abbraccio della Puglia”

Antonio Bucci 18 Agosto 2025
Bari – “Ci sono persone che lasciano un segno nella vita di chi incontrano e Francesco Saccente è sempre stato una di queste. La notizia della sua scomparsa mi addolora moltissimo. Rivedo il suo volto ripercorrendo con la mente gli ultimi venti anni e più. Francesco c’è sempre stato: con la sua presenza costante, la sua professionalità sempre attenta, il suo sguardo acuto dietro l’obiettivo, ma soprattutto con la sua straordinaria umanità. Non era solo un grande operatore di ripresa e montatore, era un talento autentico della nostra terra. Ogni incontro con lui era un momento speciale: portava sempre con sé un sorriso, una battuta, un punto di vista originale sulla realtà che raccontava con passione e sensibilità, anche attraverso i suoi libri. Francesco riusciva, con semplicità, a far sentire ogni persona a proprio agio, anche nei momenti più intensi del lavoro giornalistico.

Ci mancherà tantissimo. Alla sua famiglia, ai colleghi, a tutti coloro che lo hanno amato e stimato, va il mio più sentito abbraccio e quello dell’intera comunità pugliese.”

