Emiliano: “Puglia costretta a versare 60 mln al Governo per la guerra”

“Quest’anno la Regione Puglia ha dovuto regalare al governo Meloni 60 milioni di euro di contributo alla finanza pubblica, soldi che sarebbero stati fondamentali per chiudere in equilibrio i bilanci sanitari”. Lo ha dichiarato a Brindisi Michele Emiliano, presidente della Regione, in occasione della firma dei contratti part-time per 43 ausiliari e 17 amministrativi della Sanitaservice, presso la sede della direzione generale della Asl.

Emiliano ha criticato duramente il contributo imposto alla Regione, sostenendo che il Governo “insiste nel fare la guerra, nonostante dichiari che sia finita”.

Il governatore ha poi attaccato l’opposizione: “Da un lato si lamentano dello sbilanciamento dei conti sanitari, dall’altro la destra pugliese non ha detto una parola sul fatto che abbiamo dovuto versare questi soldi senza neppure sapere come verranno utilizzati”.

Il presidente ha ribadito che l’assenza di queste risorse sta creando problemi concreti per la gestione della sanità regionale.

