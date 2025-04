Emiliano: “Nessuna opposizione a Corte su norma anti-sindaci”

BARI – “La Giunta regionale non si opporrà alla Corte Costituzionale sull’impugnazione della legge sui sindaci”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante i lavori del Consiglio regionale, riferendosi alla norma contenuta nella legge di stabilità che obbliga i sindaci a dimettersi 180 giorni prima della scadenza della legislatura per potersi candidare alle Regionali.

“Ve lo sto dicendo in anticipo – ha detto Emiliano – l’Avvocatura ritiene di non avere elementi per resistere, quindi, in assenza di indicazioni contrarie da parte vostra, la Giunta non presenterà opposizione”.

La norma, ribattezzata “anti-sindaci”, aveva scatenato proteste tra i primi cittadini pugliesi, culminate in un flash mob organizzato il 21 marzo nell’Agorà del Consiglio regionale per chiederne la modifica.

