Emiliano Messina nominato commissario cittadino UDC Taranto

Si è tenuto l’incontro con la stampa organizzato dall’UDC Taranto dal titolo “Radici forti, idee nuove”, una scelta che sintetizza perfettamente la volontà del partito di ripartire da ciò che lo ha sempre contraddistinto – solidità, identità, coerenza – proiettandosi al contempo verso una stagione politica rinnovata, attenta ai bisogni della comunità tarantina e pronta a interpretare le nuove sfide del presente.

All’incontro hanno partecipato il Vice Segretario Nazionale dell’UDC, l’On. Gianfranco Chiarelli, il Presidente regionale del partito, on. Giuseppe Tarantino, il Consigliere comunale di Taranto Emiliano Messina, nonché i dirigenti Francesco D’Errico e Tony Cannone.

Ad aprire i lavori è stato proprio l’on. Gianfranco Chiarelli, che ha spiegato così la scelta del titolo: «Radici forti, idee nuove è più di uno slogan: è una direzione politica. Sentivamo la necessità di affermare con forza che l’UDC a Taranto non solo è presente, ma è pronto a tornare protagonista con una visione chiara, pragmatica e inclusiva. Le nostre radici valoriali restano solide, ma oggi vogliamo rinnovare il nostro linguaggio e la nostra organizzazione per rispondere con credibilità alle istanze di cambiamento della città».

Il nuovo corso dell’UDC a Taranto prende ufficialmente il via con la nomina del Consigliere Comunale Emiliano Messina quale Commissario cittadino del partito.

Una scelta meditata e condivisa, come ha spiegato l’on. Chiarelli: «Abbiamo, d’intesa con il Segretario Nazionale Antonio De Poli, scelto Emiliano Messina per la sua dedizione, la sua capacità di dialogo, la sua concretezza. È un amministratore serio, competente, vicino alle persone. A lui affidiamo il compito – non facile ma entusiasmante – di guidare il partito con questo partecipato esecutivo cittadino in una fase di rilancio organizzativo e politico. Siamo certi che saprà interpretare questo ruolo con spirito di servizio e visione».

L’On. Chiarelli ha voluto anche ringraziare Francesco D’Errico per l’impegno generoso e la qualità del lavoro svolto sinora nella guida del partito cittadino: «D’Errico ha fatto crescere l’UDC a Taranto in un momento complesso, con determinazione e passione. A lui va il nostro più sentito ringraziamento. Il futuro del partito avrà sicuramente ancora bisogno del suo contributo: ci saranno per lui nuove occasioni per assumere ruoli di responsabilità e portare avanti, insieme a noi, un progetto condiviso».

A rafforzare ulteriormente il nuovo assetto, sono state nominate due donne nel ruolo di Vice Commissarie, Teresa D’Ammaro e Ilaria Tenna, a riprova della volontà dell’UDC di promuovere una leadership plurale e rappresentativa. Tony Cannone è stato confermato come Responsabile Organizzativo per la città di Taranto, riconoscendone l’apporto strategico e la profonda conoscenza del territorio dimostrata in questi mesi di intensa attività e che hanno giovato al radicamento del partito. Daniele Petrosino assume invece il ruolo di Responsabile della sezione “Sport e Giochi del Mediterraneo”, con l’obiettivo di presidiare un’area tematica di grande rilevanza per il futuro della città.

Hanno infine aderito al nuovo esecutivo cittadino, condividendo il percorso avviato, Romina Axo, Franco Boccuni, Cesare Bon, Gabriella Caffio, Massimiliano Cazzetta, Paola D’Andria, Massimo D’Anna, Valentina Latagliata, Archita Lippo, Bruno Marcinelli, Massimo Pastori, Carlo Semeraro, Laura Silletti.

Ad intervenire è stato poi il nuovo Commissario cittadino, Emiliano Messina, che ha dichiarato: «Circa un mese fa sono entrato a far parte della “famiglia” UDC ed è per me un onore oggi assumere anche il ruolo di commissario cittadino, per il quale ringrazio l’on. Gianfranco Chiarelli e l’avv. Francesco D’Errico, per la fiducia che hanno riposto in me. Ho deciso di aderire a questo partito perché ne condivido i principi, dalla tutela della famiglia, cellula essenziale della società, passando per il rispetto della vita in tutte le sue fasi, per finire al sostegno dell’economia e della crescita occupazionale, tutelando l’impresa, l’artigianato e l’agricoltura. Lavorerò affinché questo partito e questo simbolo, con una storia importante, tornino ad essere protagonisti nella vita politica della città di Taranto. Lotterò per dare voce a chi non ha mai avuta e il mio mandato sarà improntato sull’ascolto e sul confronto con tutti i cittadini, perché la politica si fa con le idee di tutti e ognuno ha diritto ad esprimere la propria opinione».

