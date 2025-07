Emiliano: “Lecce senza autostrada è una vergogna storica”

Il presidente della Puglia: “Quando sarò premier la costruirò io, è un’anomalia inaccettabile”

Durante la presentazione del nuovo Piano triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2024-2026, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha risposto alle domande dei giornalisti affrontando diverse tematiche legate alle infrastrutture e ai trasporti regionali.

“Quando sarò presidente del Consiglio mi occuperò personalmente dell’autostrada per Lecce. È assurdo che una città con il più alto reddito pro capite della Puglia non sia collegata da un’autostrada”, ha dichiarato Emiliano evidenziando una storica carenza infrastrutturale. Il governatore ha definito questa situazione “senza precedenti”, sottolineando come, al contrario, “le strade interne del Salento siano anche più del necessario”.

Emiliano ha aggiunto che anche Bari soffre di gravi ritardi infrastrutturali, citando la mancanza di una circonvallazione e il fatto che la statale sia la più trafficata e pericolosa d’Italia. “Chi viaggia verso Lecce è costretto a passare per Bari anche senza fermarsi”, ha evidenziato.

Sul fronte ferroviario, Emiliano ha parlato della linea ad alta capacità Bari-Napoli, spiegando che i lavori sono ancora in corso nonostante la firma del protocollo risalga a oltre dieci anni fa: “Speriamo che si riescano a terminare. Chiedete al ministro Salvini”, ha affermato.

Infine, il presidente ha commentato gli incendi che negli ultimi giorni hanno causato interruzioni ferroviarie nel Foggiano, sollecitando una diversa distribuzione dei mezzi aerei antincendio: “Gli incendi possono capitare. Il problema è come vengono gestiti. Sarebbe meglio avere i Canadair anche sulla linea adriatica e non solo su quella tirrenica”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author