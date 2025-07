Emiliano: “Io al Petruzzelli? Per evitare polemiche e scelte non condivise”

Poi, un passaggio sulle Regionali: “L’anno prossimo sarò in aula come consigliere regionale? Credo di sì”

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha firmato il decreto con cui si nomina personalmente nel consiglio di indirizzo della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, spiegando che si tratta di una scelta condivisa con il possibile futuro presidente della Regione. “Per evitare di nominare per cinque anni una persona che poi non corrispondeva all’identikit del mio successore, ho concordato con quello che potevo concordare. Non conosco il candidato del centrodestra, ma con il mio possibile successore ho stabilito di non indicare nessuno in particolare”, ha dichiarato Emiliano.

La nomina, definita “temporanea e priva di funzioni gestionali”, ha suscitato perplessità istituzionali. Il Ministero della Cultura ha chiesto verifiche, e sul caso è intervenuta anche l’Anac, l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Emiliano ha tuttavia precisato che “era una cosa risaputa” e che la nomina era necessaria per consentire la successiva designazione del sovrintendente della Fondazione.

“Se avessi nominato un’altra persona – ha aggiunto – avrebbero detto che Emiliano, a tre mesi dalla fine del mandato, ha scelto qualcuno per cinque anni. Come la fai la sbagli”, ha commentato il governatore.

Nel corso della parifica del bilancio regionale da parte della Corte dei Conti di Bari, Emiliano ha anche risposto alle domande dei cronisti sulla sua futura candidatura. “L’anno prossimo sarò in aula come consigliere regionale? Credo di sì. Mi piacerebbe assistere all’udienza di parifica perché riguarda quest’anno, che mi coinvolge ancora direttamente”, ha affermato.

La volontà di Emiliano di candidarsi per un posto da consigliere regionale rappresenterebbe uno degli ostacoli che starebbero rallentando l’eventuale discesa in campo di Antonio Decaro, ex sindaco di Bari, in corsa per la presidenza della Regione.

