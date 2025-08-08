9 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Emiliano in visita ai Vigili del Fuoco: “Legame forte con la Puglia”

Giovanni Sebastio 8 Agosto 2025
9.000 incendi in due mesi: “Il loro lavoro è un orgoglio per tutta la Regione”

BARI – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha fatto visita alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, incontrando dirigenti, personale e rappresentanze sindacali. Accolto dal direttore regionale Michele Mazzaro e da altri responsabili, ha ascoltato le richieste del Corpo e discusso possibili sinergie con la Regione.

«Una giornata intensa e ricca di emozioni. Ho ricevuto in dono la maglietta ufficiale dei Vigili del Fuoco, un gesto che mi ha toccato profondamente», ha commentato Emiliano.

Durante l’incontro, è stata illustrata l’attività del Corpo in Puglia: oltre 35 distaccamenti, nuclei specializzati (sommozzatori, cinofili, nautici), elicotteristi e il Centro Telecomunicazioni di Bari. Nei soli mesi di giugno e luglio 2025 sono stati gestiti più di 9.000 incendi, con l’impiego di 45.000 operatori e 19.000 mezzi.

«È stato un vero onore accogliere il presidente Emiliano – ha dichiarato Mazzaro –. La sua presenza rafforza il legame tra il nostro Corpo e le istituzioni regionali».

