Emiliano: ‘Grazie alla Puglia italiani potranno votare su Ddl Calderoli’

“Grazie al consiglio regionale della Puglia e agli altri consigli regionali che hanno votato il medesimo quesito, per gli italiani sarà possibile votare sul Ddl Calderoli, non sull’autonomia come concetto, ma sul modo in cui il governo Meloni sta declinando l’autonomia”. Lo ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, commentando la decisione del consiglio regionale pugliese di approvare la richiesta di referendum abrogativo dell’autonomia.

”È stata una battaglia perché i consiglieri regionali del centrodestra, che pure sono eletti dal Sud, evidentemente sentono più forte il richiamo delle loro forze politiche dalle quali dipendono piuttosto di quello con il popolo che li ha eletti. Ci auguriamo che questo referendum abbia tanti “sì” e che quindi si possa arrivare a trovare un equilibrio migliore tra Nord e Sud senza pregiudicare gli sforzi che la Puglia, prima regione italiana nella crescita economica negli ultimi anni, sta compiendo assieme alle altre regioni del Mezzogiorno”, ha aggiunto Emiliano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author