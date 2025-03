Emiliano: “Gravissimo stop Ue ai fondi per la cultura”

«C’è stato un blitz dell’Unione Europea che ha impedito, nel nuovo quadro di finanziamenti, di utilizzare fondi europei per la cultura, ritenendoli in questo momento non utili. Un errore gravissimo, di fronte al quale il mondo della cultura non ha reagito abbastanza». Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo al panel “La Puglia produce — Strumenti e strategie a supporto della filiera audiovisiva”, nell’ambito degli Apulia Industry Days organizzati da Apulia Film Commission per il Bif&st 2025 alla Camera di Commercio di Bari.

“Abbiamo reagito, ma il quadro è cambiato”

«In Puglia — ha spiegato Emiliano — di fronte a questo colpo durissimo, ci siamo rimboccati le maniche e stiamo utilizzando i fondi destinati alle imprese e all’industria per sostenere il settore cinematografico. Non è la stessa cosa: prima si poteva finanziare anche la creatività, adesso l’orizzonte è più ristretto».

Tax credit e grandi produzioni: «Penalizzate le piccole realtà»

Il presidente ha poi criticato le recenti scelte governative: «Per gli operatori del settore c’è stato un momento di smarrimento anche a causa del provvedimento sul tax credit che ha favorito le grandi produzioni a discapito delle piccole. Noi vogliamo difendere un modello pugliese aperto, capace di creare legami tra persone e culture, soprattutto nel Mediterraneo».

I dati sugli investimenti regionali nel cinema

Durante l’incontro sono stati illustrati i numeri della filiera cinematografica pugliese: tra il 2020 e il 2023 l’Apulia Film Fund ha sostenuto 75 progetti con 16,5 milioni di euro, generando un indotto di quasi 135 milioni (tra diretto e indiretto). Solo nel 2024 i progetti finanziati sono stati 66, per 13,8 milioni di euro, con un indotto complessivo che supera i 90 milioni.

Delli Noci: «Verso distretti produttivi e sinergie con l’industria»

L’assessore regionale alle Attività produttive, Alessandro Delli Noci, in videocollegamento, ha annunciato: «Il nostro obiettivo è incrociare le iniziative cinematografiche con quelle industriali, utilizzando i fondi destinati a macchinari e infrastrutture, pur operando in un ambito produttivo immateriale. La creazione di distretti di filiera può incentivare investimenti internazionali. Entro il prossimo mese sapremo se potremo usare i fondi di coesione per il cinema. La mia disponibilità al confronto è totale».

Pentassuglia: «Cinema indipendente va sostenuto, Puglia pronta a mettersi in gioco»

L’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, ha sottolineato l’importanza del dialogo tra settori: «Siamo pronti a mettere a disposizione produzioni, aziende e territorio per rafforzare l’azione di Apulia Film Commission. La Puglia può raccontare i suoi saperi e sapori, restando inclusiva e aperta al mondo».

Tosto (AFC): «Situazione difficile, ma il nostro sostegno alle piccole imprese c’è»

Anna Maria Tosto, presidente di Apulia Film Commission, ha chiuso l’incontro confermando il momento critico: «Il cinema, e in particolare il cinema indipendente, vive una fase difficile. A livello regionale, però, interveniamo concretamente sostenendo le piccole e medie imprese con iniziative mirate e attraverso il Film Fund».

